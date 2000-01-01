Жену Трампа осудили за слишком дорогой и гламурный наряд
Появление Мелании Трамп на первом выступлении президента Дональда Трампа перед конгрессом вызвало очередную бурю обсуждений в прессе.
Многие интернет-юзеры отметили, что 46-летняя Мелания надела слишком гламурный наряд на мероприятие.
На первой леди была черный жакет с широким поясом и юбка, расшитая камнями, от Michael Kors. Стоимость наряда около 10 тысяч долларов. Наряд Мелания дополнила черными туфлями-лодочками и легким вечерним макияжем, сообщает ТСН.