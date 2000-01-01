Названы самые надежные автомобили

Американское агентство J.D. Power подготовило рейтинг надежности трехлетних автомобилей на основе опроса владельцев. Исследование проводилось только на американском рынке, однако рейтинг J.D. Power считается наиболее авторитетным и показательным среди аналогов.
Как сообщает "Российская газета", в ходе составления рейтинга аналитики опросили более 35 тысяч человек, которые приобретали автомобили с 2014 года. Каждый опрошенный автовладелец рассказал о проблемах с автомобилем, которые возникали в ходе эксплуатации.
Итоговый рейтинг был составлен в соответствии с особым индексом надежности – количеством жалоб, приходящихся на каждые 100 автомобилей определенной марки и модели.
Согласно полученной статистике, самыми надежными марками оказались Lexus и Porsche - у этих марок индекс надежности составил 110 (то есть на каждые 100 автомобилей приходится 110 жалоб). У марки Toyota этот индекс составил 123, а замкнул тройку лидеров американский Buick с результатом в 126. В десятку самых беспроблемных марок также вошли Mercedes-Benz (131), Hyundai (133), BMW (139), Chevrolet (142), Honda (143) и Jaguar (144). Наименее надежными, по версии J.D.Power, оказались Mitsubishi (182), Ford (183), Infiniti (203), Jeep (209) и Fiat (298).
Марка Lexus оказывается лидером рейтинга J.D.Power уже шестой год подряд. Самый заметный рост надежности по сравнению с показателями прошлого года продемонстрировала марка Hyundai, у которой рейтинг надежности улучшился сразу на 25 пунктов. На 21 пункт улучшился индекс Ford, на 20 – Land Rover. Но интереснее всего то, что в целом средняя надежность автомобилей, по версии рейтинга, растет уже второй год подряд.
Наиболее часто автовладельцы жалуются на неисправности мультимедийной системы - от общего числа нареканий на это проблему приходится 22% (в прошлом году – 20%). Хуже всего, как оказалось, обстоят дела с работой Bluetooth и распознаванием голосовых команд. Также в "рейтинг популярности" проблем впервые попал отказ аккумуляторной батареи – аккумулятор стал самым заменяемым компонентом в автомобилях в возрасте до трех лет.