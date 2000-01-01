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Ученые: алкоголь укрепляет семьи | Фото: Thinkstock02.03 02:27   MIGnews.com

Ученые: алкоголь укрепляет семьи

Любители побаловаться напитками с градусом могут возрадоваться: ученые подтвердили, что пары, которые вместе употребляют алкоголь, значительно крепче пар-трезвенников, как пишет ladyportal.info.

Согласно новому исследованию, опубликованному в медицинском журнале Psychological Series, секрет крепких и длительных отношений лежит на дне бокала.

Исследователи обнаружили, что пары в возрасте старше 50 лет, прожившие в счастливом браке 20 и более лет, периодические коротали время за распитием алкогольных напитков. В то же время те пары, в которых один партнер пил, а второй воздерживался, рассказали, что испытывают чувство неудовлетворения в браке.

В исследовании приняли участие 4864 женатых людей, средняя продолжительность семейной жизни которых составила 33 года.

Участники исследования рассказали, как часто она употребляли вместе алкоголь и сколько обычно выпивалось во время застолья. Было обнаружено, что умеренное употребления алкогольных напитков никак не отражалось на общении супругов. Проблемы появлялись только в том случае, когда кто-то из партнеров начинал злоупотреблять.

Ученые пришли к выводу, что залог счастливых отношений кроется в обоюдности: или пить вместе, или не пить, но тоже вместе. Сложнее всего поддерживать доверительные отношения в том случае, когда один партнер постоянно трезв, а второй периодически пребывает "на веселе".

Вывод исследователей: если пить, то делать это с умом только в паре, тогда ваши шансы на счастливое супружество возрастут в разы.
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