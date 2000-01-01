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www.royal.uk 02.03 01:23   MIGnews.com

Шеф-повар Елизаветы II рассказал, что ест королева

Всегда интересно узнать подробности того, что происходит за стенами Букингемского дворца. Теперь стало известно, чем питается королева Елизавета II, какие блюда предпочитает королева, а какие продукты никогда не ест.

Раскрыли тайну королевского меню сами повара, а именно — целая команда шефов, которые заправляют на кухне британской королевской семьи, пишет The Independent.

Как выяснилось, 90-летняя монаршая особа любит пить чай по утрам без сахара и молока.

Как сообщает издание, в рационе Елизаветы II есть как изысканные деликатесы, так и простые блюда. При этом, все приемы пищи проходят строго по расписанию. Также повара рассказали, что со временем гастрономические предпочтения королевы совсем не изменились.

К примеру, на завтрак королева обязательно выпивает чашечку свежезаваренного чая Earl Grey без молока и сахара. Повара могут приготовить как омлет с копченым лососем и трюфелями, так и простые мюсли, а также фрукты и тосты с джемом. Причем используют исключительно коричневые яйца – их вкус королеве нравится больше всего.

На ланч Елизавета II может позволить себе даже небольшой аперитив в виде джина или вина, пока повара готовят жареную курицу с гарниром из шпината, стейк с кабачками или рыбу с овощами.

Обязательным ритуалом является послеполуденное чаепитие с небольшими закусками в виде бутербродов-канапе, яйцами и копченым лососем.

На ужин королева просит приготовить ей филе фазана или хорошо прожаренный стейк оленины или лосося с ферм из королевских резиденций Сандрингэм и Балморал. Любимый соус Ее Величества — из грибов, сливок и виски.

На десерт обычно подают блюда из клубники и белых персиков, а заканчивает трапезу королева бокалом шампанского.

Примечательно, что Елизавета II не ест продукты, где содержится крахмал, например, картофель и даже итальянскую пасту.
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