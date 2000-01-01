02.03 01:23 MIGnews.com

Шеф-повар Елизаветы II рассказал, что ест королева

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Всегда интересно узнать подробности того, что происходит за стенами Букингемского дворца. Теперь стало известно, чем питается королева Елизавета II, какие блюда предпочитает королева, а какие продукты никогда не ест.Раскрыли тайну королевского меню сами повара, а именно — целая команда шефов, которые заправляют на кухне британской королевской семьи, пишет The Independent.Как выяснилось, 90-летняя монаршая особа любит пить чай по утрам без сахара и молока.Как сообщает издание, в рационе Елизаветы II есть как изысканные деликатесы, так и простые блюда. При этом, все приемы пищи проходят строго по расписанию. Также повара рассказали, что со временем гастрономические предпочтения королевы совсем не изменились.К примеру, на завтрак королева обязательно выпивает чашечку свежезаваренного чая Earl Grey без молока и сахара. Повара могут приготовить как омлет с копченым лососем и трюфелями, так и простые мюсли, а также фрукты и тосты с джемом. Причем используют исключительно коричневые яйца – их вкус королеве нравится больше всего.На ланч Елизавета II может позволить себе даже небольшой аперитив в виде джина или вина, пока повара готовят жареную курицу с гарниром из шпината, стейк с кабачками или рыбу с овощами.Обязательным ритуалом является послеполуденное чаепитие с небольшими закусками в виде бутербродов-канапе, яйцами и копченым лососем.На ужин королева просит приготовить ей филе фазана или хорошо прожаренный стейк оленины или лосося с ферм из королевских резиденций Сандрингэм и Балморал. Любимый соус Ее Величества — из грибов, сливок и виски.На десерт обычно подают блюда из клубники и белых персиков, а заканчивает трапезу королева бокалом шампанского.Примечательно, что Елизавета II не ест продукты, где содержится крахмал, например, картофель и даже итальянскую пасту.