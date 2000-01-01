01.03 12:21 MIGnews.com

Барак и Мишель Обама опубликуют свои мемуары

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Экс-президент США Барак Обама и его супруга Мишель Обама заключили договор о публикации своих мемуаров с издательством Penguin Random House.По данным газеты Financial Times, несколько издательств боролось на аукционе за получение права на публикацию двух книг, написанных супругами.Сообщается, что Penguin Random House выплатит за публикацию более 65 миллионов долларов. Уточняется, что стоимость этой сделки стала рекордной. До этого Билл Клинтон, за публикацию своих мемуаров в 2004 году, получил 15 миллионов долларов.Подробная информация о сделке не сообщается. Известно о том, что одну книгу напишет Барак Обама, а вторую его жена Милешь Обама.Ранее Penguin Random House уже опубликовывало три книги бывшего президента США.