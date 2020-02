01.02 13:12 MIGnews.com

Грэмми 2020: все победители главного музыкального события

В Лос-Анджелесе 26 января состоялась 62-я церемония вручения наград Грэмми-2020.Настоящим прорывом года стала молодая певица Билли Айлиш, совсем недавно ворвавшаяся в музыкальную индустрию.Артистка победила сразу в четырех номинациях, среди которых: "Лучший новый исполнитель", "Запись года" – песня Bad Guy, "Песня года" – Bad Guy и "Лучший альбом года" – When We All Fall Asleep, Where Do We Go.В категории "Лучшее вокальное поп-исполнение" победила американская рэперша Лиззо с песней Truth Hurts.Награду за "Лучшее вокальное поп-исполнение дуэтом / группой" получили Old Town Road, Lil Nas X, Билли Рэй Сайрус.В номинациях "Лучшее рок-выступление" и "Лучшая рок-композиция2 победил Гари Кларк-младший с песней This Land."Лучшим рок-альбомом" в этом году признали "Social Cues" американской группы Cage The Elephant."Лучший альтернативный альбом" — "Father of the Bride" американской группы Vampire Weekend.В номинации "Лучший городской или современный альбом" победила рэперша Лиззо – Cuz I Love You (Deluxe). К слову, ее также наградили за "Лучшее традиционное R&B-выступление"."Лучший R&B-альбом" — Ventura американского певца Андерсона Пака. "Лучшая R&B-песня" — Say So дуэта PJ Morton и JoJo."Лучшее рэп-выступление" — Racks in the Middle, Nipsey Hussle, Roddy Ricch, Hit-Boy. "Лучшее рэп/песенное совместное исполнение" — Higher, DJ Khaled ft. Nipsey Hussle & John Legend. "Лучший рэп-альбом" — Igor, Tyler, The Creator. "Лучшая рэп-песня" — A Lot, 21 Savage, Джей Коул.В категории "Лучшее музыкальное видео" победила композиция "Old Town Road" дуэта Lil Nas X и Билли Рэй Сайрус."Лучший латинский рок или альтернативный альбом" — El Mal Querer, Росалия. "Лучший латинский поп-альбом" — #Eldisco, Алехандро Санс. "Лучший кантри-альбом" — While I’m Livin, Таня Такер.