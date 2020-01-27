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Грэмми 2020: победители главного музыкального события | Фото:01.02 13:12   MIGnews.com

Грэмми 2020: все победители главного музыкального события

В Лос-Анджелесе 26 января состоялась 62-я церемония вручения наград Грэмми-2020.

Настоящим прорывом года стала молодая певица Билли Айлиш, совсем недавно ворвавшаяся в музыкальную индустрию.

Артистка победила сразу в четырех номинациях, среди которых: "Лучший новый исполнитель", "Запись года" – песня Bad Guy, "Песня года" – Bad Guy и "Лучший альбом года" – When We All Fall Asleep, Where Do We Go.
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FIVE ARE YOU KIDDING

Публикация от BILLIE EILISH (@billieeilish)


В категории "Лучшее вокальное поп-исполнение" победила американская рэперша Лиззо с песней Truth Hurts.

Награду за "Лучшее вокальное поп-исполнение дуэтом / группой" получили Old Town Road, Lil Nas X, Билли Рэй Сайрус.

В номинациях "Лучшее рок-выступление" и "Лучшая рок-композиция2 победил Гари Кларк-младший с песней This Land.

"Лучшим рок-альбомом" в этом году признали "Social Cues" американской группы Cage The Elephant.

"Лучший альтернативный альбом" — "Father of the Bride" американской группы Vampire Weekend.

В номинации "Лучший городской или современный альбом" победила рэперша Лиззо – Cuz I Love You (Deluxe). К слову, ее также наградили за "Лучшее традиционное R&B-выступление".

"Лучший R&B-альбом" — Ventura американского певца Андерсона Пака. "Лучшая R&B-песня" — Say So дуэта PJ Morton и JoJo.

"Лучшее рэп-выступление" — Racks in the Middle, Nipsey Hussle, Roddy Ricch, Hit-Boy. "Лучшее рэп/песенное совместное исполнение" — Higher, DJ Khaled ft. Nipsey Hussle & John Legend. "Лучший рэп-альбом" — Igor, Tyler, The Creator. "Лучшая рэп-песня" — A Lot, 21 Savage, Джей Коул.

В категории "Лучшее музыкальное видео" победила композиция "Old Town Road" дуэта Lil Nas X и Билли Рэй Сайрус.

"Лучший латинский рок или альтернативный альбом" — El Mal Querer, Росалия. "Лучший латинский поп-альбом" — #Eldisco, Алехандро Санс. "Лучший кантри-альбом" — While I’m Livin, Таня Такер.


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