Орландо Блум попал в "аварию"

Свой 41-й день рождения голливудский актер Орландо Блум отпраздновал в Марокко на трассе Формулы-Е за рулем суперкара.
Но, к сожалению, отчаянного гонщика из него не вышло. Звезда Голливуда не смог освоить всю мощь гоночного автомобиля и врезался в стену.
К счастью, Блум остался невредимым и даже получил от организаторов в подарок сувенир в виде части разбитого болида.
"День, когда решился воплотить свои мальчишеские мечты, но лишь потерял их на последнем повороте... это жизнь, на которую должны бы продавать билеты... вселенная всегда упорядочит хаос..." – так прокомментировал свое экстремальное видео актер.
После не очень удачных гонок, звезда "Пиратов Карибского моря" устроил вечеринку, где ему подарили торт в форме гоночного автомобиля.