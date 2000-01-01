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Орландо Блум попал в `аварию` 02.02 04:15   MIGnews.com

Орландо Блум попал в "аварию"

Свой 41-й день рождения голливудский актер Орландо Блум отпраздновал в Марокко на трассе Формулы-Е за рулем суперкара.

Но, к сожалению, отчаянного гонщика из него не вышло. Звезда Голливуда не смог освоить всю мощь гоночного автомобиля и врезался в стену.

К счастью, Блум остался невредимым и даже получил от организаторов в подарок сувенир в виде части разбитого болида.

"День, когда решился воплотить свои мальчишеские мечты, но лишь потерял их на последнем повороте... это жизнь, на которую должны бы продавать билеты... вселенная всегда упорядочит хаос..." – так прокомментировал свое экстремальное видео актер.

После не очень удачных гонок, звезда "Пиратов Карибского моря" устроил вечеринку, где ему подарили торт в форме гоночного автомобиля.
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