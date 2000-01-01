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Джессика Альба опубликовала фото месячного малыша 02.02 03:52   MIGnews.com

Джессика Альба опубликовала фото месячного малыша

Вчера, 31 января, малышу Хэйсу исполнился один месяц, и в связи с этим Джессика опубликовала в фотоблоге несколько новых фотографий мальчика.

"Все дни с моим Хэйсом, отдыхаем за просмотром сериала "Грейс и Фрэнки" и добрались уже до четвертого сезона. Так не хочется, чтобы сериал заканчивался", - подписала снимок актриса.

Наверняка малыш Джессики спокойный и много спит, раз она может себе позволить смотреть сериалы. Кроме этого фото Альба также поделилась снимком, на котором вместе с ее сыном запечатлены его кузины.

Напомним, в семье Джессики Альбы и Кэша Уоррена это уже третий ребенок и долгожданный сын. Супруги также воспитывают двух дочерей – 9-летнюю Онор и 6-летнюю Хэвен.
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