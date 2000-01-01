02.02 01:52 MIGnews.com

В Новой Зеландии кот-клептоман поссорил влюбленную пару

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В Новой Зеландии кот-клептоман стал причиной ссоры влюбленной пары. Об этом сообщает Daily Mail.Сора произошла из-за того, что животное принесло домой нижнее белье девушки, которая живет по соседству и положила на кровать молодой пары.Поначалу парень не мог объяснить курьезную ситуацию, но на облегчение и удивление девушки позднее оказалось, что их домашний кот ворует одежду у соседей и приносит домой."И только через две недели, когда мы увидели, как наш кот бежит с футболкой в зубах, поняли, что все дело - в нем", - рассказал Эд Уильямс, журналистам издания, добавив, что постоянно возвращает одежду соседям, которых якобы не оскорбляют привычки их любимца.