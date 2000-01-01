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Фото из Twitter 01.02 22:34   MIGnews.com

Джима Керри признали невиновным в смерти своей бывшей

Лос-Анджелесский суд признал американского актера Джима Керри не виновным в смерти своей бывшей девушки от передозировки наркотиков. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Сообщается, что на актера подали в суд родители его бывшей девушки, возлагая на него всю ответственность за смерть своей дочери Катрионы Уайт. Девушка умерла в 2015 году в своем доме в Лос-Анджелесе от передозировки наркотиков, которые приняла после разрыва с Керри.

Это уже второй иск против Джима со стороны родителей Уайт . Ранее ее мать утверждала, что Катриона умерла от передозировки наркотическими веществами, которыми снабжал ее Керри.

Также по словам матери, американская звезда заразил ее дочь передающимися половым путем инфекциями и унизительно с ней обращался. Тогда Керри назвал обвинения в свой адрес "ужасным позором" и заявил о своей невиновности.
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