Джима Керри признали невиновным в смерти своей бывшей
Лос-Анджелесский суд признал американского актера Джима Керри не виновным в смерти своей бывшей девушки от передозировки наркотиков. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
Сообщается, что на актера подали в суд родители его бывшей девушки, возлагая на него всю ответственность за смерть своей дочери Катрионы Уайт. Девушка умерла в 2015 году в своем доме в Лос-Анджелесе от передозировки наркотиков, которые приняла после разрыва с Керри.
Это уже второй иск против Джима со стороны родителей Уайт . Ранее ее мать утверждала, что Катриона умерла от передозировки наркотическими веществами, которыми снабжал ее Керри.
Также по словам матери, американская звезда заразил ее дочь передающимися половым путем инфекциями и унизительно с ней обращался. Тогда Керри назвал обвинения в свой адрес "ужасным позором" и заявил о своей невиновности.