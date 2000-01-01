01.02 12:26 MIGnews.com

NASA опубликовало кадры "кровавого суперлуния"

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Американское космическое агентство (NASA) опубликовало завораживающие кадры "кровавого суперлуния".В среду, 31 января, жители Земли могли наблюдать сразу три уникальных явлений – приближение Луны к Земле на минимальное расстояние - около 350 тысяч километров, полнолуние и полное лунное затмение.Лучше всего явление было видно в Сибири и на Дальнем Востоке, а также в Японии, Австралии и на западном побережье Соединенных Штатов.Кроме того, NASA запустила прямую трансляцию суперлуния и полного лунного затмения на своем официальном сайте и в Twitter.