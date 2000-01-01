01.02 10:17 MIGnews.com

Израиль: брак аннулирован из-за операции по перемене пола

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Министерство по религиозным делам Израиля аннулировало свидетельство о браке супружеской четы после того, как выяснило что жених перед свадьбой сделал операцию по перемене пола.Брак был заключен два года назад между двумя биологическими женщинами. Один из друзей четы рассказал раввину Хазикияху Самину о том, что жених поменял пол за три года до свадьбы. Раввин Самин, директор раввинатского департамента в министерстве по делам религий, проверил записи управления народонаселения и обнаружил, что жених, получивший сертификат о религиозном браке, сменил пол в 2012 году.Чету пригласили в религиозный суд. На первом слушании суруги все отрицали. Позднее, когда раввинатский суд потребовал от них “пройти проверку” на подтверждение пола, они признались в мошенничестве. Раввинатский суд сообщил, что в данном случае не требуется формальной процедуры развода, поскольку изначально брак был недействительным.