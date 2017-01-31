СМИ нашли Обаму на Карибах

44-й президент США Барак Обама и его супруга Мишель проводят первые дни отпуска после восьмилетнего пребывания в Белом доме на Виргинских островах.
В частности, президентская семья отдыхает на одном из частных островов, который принадлежит миллиардеру Ричарду Брэнсону. Фотографии отдыха супругов Обама оказались в распоряжении портала TMZ.
На опубликованных изданием снимках экс-президент США выглядит счастливым и расслабленным. Одетый в черную футболку, такого же цвета бейсболку и в солнцезащитных очках Барак вместе с женой завтракали в компании хозяина острова — одного из богатейших людей Великобритании.
Отметим, что даже во время отдыха Обама не выключается из политической жизни. Накануне через своего пресс-секретаря он сделал заявление, в котором раскритиковал иммиграционный указ Дональда Трампа.