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flickr 01.02 22:31   MIGnews.com

СМИ нашли Обаму на Карибах

44-й президент США Барак Обама и его супруга Мишель проводят первые дни отпуска после восьмилетнего пребывания в Белом доме на Виргинских островах.

В частности, президентская семья отдыхает на одном из частных островов, который принадлежит миллиардеру Ричарду Брэнсону. Фотографии отдыха супругов Обама оказались в распоряжении портала TMZ.

На опубликованных изданием снимках экс-президент США выглядит счастливым и расслабленным. Одетый в черную футболку, такого же цвета бейсболку и в солнцезащитных очках Барак вместе с женой завтракали в компании хозяина острова — одного из богатейших людей Великобритании.

Отметим, что даже во время отдыха Обама не выключается из политической жизни. Накануне через своего пресс-секретаря он сделал заявление, в котором раскритиковал иммиграционный указ Дональда Трампа.
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