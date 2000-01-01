01.02 21:47 MIGnews.com

Ветеринары Тель-Авивы сделали операцию улитке

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Достаточно необычного пациента привели в тель-авивскую ветеринарную "ХаКлинику" на этой неделе – садовую улитку Шеви, которая стала жертвой собственного хозяина, который по неосторожности на неенаступил и раздавил панцирь.Реанимацию моллюска ветеринары описали на своей странице в Facebook. Для этого им пришлось суперклеем склеить все части ракушки воедино. Но операция по спасению прошла успешно и теперь Шеви от нескольких недель до нескольких месяцев будет вынуждена оставаться в клинике и восстанавливаться.А до той поры сотрудники учреждения приглашают все желающих проведать их пациента.