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Ветеринары Тель-Авивы сделали операцию улитке | Фото: HaClinica/Facebook01.02 21:47   MIGnews.com

Ветеринары Тель-Авивы сделали операцию улитке

Достаточно необычного пациента привели в тель-авивскую ветеринарную "ХаКлинику" на этой неделе – садовую улитку Шеви, которая стала жертвой собственного хозяина, который по неосторожности на неенаступил и раздавил панцирь.



Реанимацию моллюска ветеринары описали на своей странице в Facebook. Для этого им пришлось суперклеем склеить все части ракушки воедино. Но операция по спасению прошла успешно и теперь Шеви от нескольких недель до нескольких месяцев будет вынуждена оставаться в клинике и восстанавливаться.

А до той поры сотрудники учреждения приглашают все желающих проведать их пациента.
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