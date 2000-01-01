01.02 23:31 MIGnews.com

"Скулы как у Меланьи" – хит сезона

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Жительницы Вашингтона стремятся подражать стилю первой леди Меланьи Трамп и дочери президента Иванки, пишет The Hill. Желая приблизиться к небожительницам хотя бы внешне, многие жительницы американской столицы отправляются к пластическим хирургам за скулами, как у первой леди, или же в магазины, чтобы создать образы, похожие на наряды дочери президента.Американки оценили стиль Иванки и, в частности, ее выбор в пользу современных вырезов и асимметрии действительно, который дает представительницам прекрасного пола возможность подчеркнуть свою женственность, оставаясь серьезными.Директор сервиса по прокату дизайнерских нарядов Дэмиана Уеста отмечает, что около четверти из 6 тыс. посетительниц обсуждали стиль Меланьи и Иванки."У меня уже были пациенты, которые хотели скулы, как у Меланьи", — поделилась пластический хирург Кэйтлин Уокер.