Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com






`Скулы как у Меланьи` – хит сезона в Вашингтоне | Фото: U.S. Department of Defense/Flickr01.02 23:31   MIGnews.com

"Скулы как у Меланьи" – хит сезона

Жительницы Вашингтона стремятся подражать стилю первой леди Меланьи Трамп и дочери президента Иванки, пишет The Hill. Желая приблизиться к небожительницам хотя бы внешне, многие жительницы американской столицы отправляются к пластическим хирургам за скулами, как у первой леди, или же в магазины, чтобы создать образы, похожие на наряды дочери президента.

Американки оценили стиль Иванки и, в частности, ее выбор в пользу современных вырезов и асимметрии действительно, который дает представительницам прекрасного пола возможность подчеркнуть свою женственность, оставаясь серьезными.

Директор сервиса по прокату дизайнерских нарядов Дэмиана Уеста отмечает, что около четверти из 6 тыс. посетительниц обсуждали стиль Меланьи и Иванки.

"У меня уже были пациенты, которые хотели скулы, как у Меланьи", — поделилась пластический хирург Кэйтлин Уокер.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
22:31
СМИ нашли Обаму на Карибах
21:47
Ветеринары Тель-Авивы сделали операцию улитке
21:18
Нетаниягу создал комиссию по переселению жителей Амоны
20:56
Родители 16 дней гуляли и фотографировали свою мертвую дочь
20:14
Гройсман едет в Израиль: Порошенко и Нетаниягу договорились
19:59
Учительнице дали 20 лет тюрьмы за секс с 13-летним учеником
19:19
ЕС и ООН осуждают Израиль за строительство 3000 домов
19:08
Солдаты ЦАХАЛа приговорены за изнасилование и содомию
18:38
Переговоры по Сирии под эгидой ООН возобновятся 20 февраля
18:15
Пограничный контроль внутри Шенгена продлен еще на 3 месяца
17:44
ХАМАС восстановил свои до силы до уровня 2014 года
17:22
Голландия выделила $8,5 млн на музей Холокоста
16:28
Гнев и отчаяние. Эвакуацию Амоны сняли на видео с воздуха  
15:59
Алжирцу грозит 25 лет тюрьмы за интервью с израильтянином
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100
Система Orphus