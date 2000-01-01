Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Старение населения больше ударит по России и Белоруссии 05.02 02:57   MIGnews.com

Старение населения больше ударит по России и Белоруссии

Россия вошла в десятку государств с самым низким соотношением числа людей трудоспособного возраста и пенсионеров. Список, сравнивающий 178 стран, подготовило деловое информагентство Bloomberg.

Согласно подсчетам аналитиков, самому большому риску подвергаются Сингапур и Франция (по 2,2 работника на одного вышедшего на пенсию).

По 2,3 работника на одного пенсионера приходится в Белоруссии, на Мальте, в Японии и на Шри-Ланке.

В РФ «кормить» одного пенсионера придется 2,4 занятым. Чуть менее низка угроза в Греции — 2,5, Болгарии и Таиланде — 2,6.

При этом в Китае это соотношение равно 3,5, в США — 4,4, в Нигерии - 4,8, в Венесуэле — 5,1. Лучше всего ситуация складывается, для тех, кто живет в Уганде, — там 9 работающих на одного пенсионера.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
03:20
Найден простой способ заснуть вовремя
01:34
Ученые узнали, как вычислить семейное положение по соцсетям
00:42
Кардиологи рассказали что и как есть, чтобы сберечь сердце
23:10
40-часовая рабочая неделя вредит организму
22:14
Джоли требует от мужа 100 тыс. в месяц на детей
21:58
Белый дом анонсировал звонок Трампа главе Украины
21:29
Uber закупает билеты в США для своих сотрудников
20:59
ВВС Иордании нанесли удары по ISIS в Сирии
20:29
Обложка Spiegel: Трамп и обезглавленная статуя Свободы
19:58
Французские солдаты лишились винтовок, обедая в McDonald's
19:05
Ицхака Герцога выписали из больницы
18:53
Трамп: решение приостановить миграционный указ – нелепое
18:23
Постпреды России и США при ООН договорились о сотрудничестве
18:11
Младенца, нуждающегося в кардиохирургии – не пустили в США
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus