05.02 02:57 MIGnews.com

Старение населения больше ударит по России и Белоруссии

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Россия вошла в десятку государств с самым низким соотношением числа людей трудоспособного возраста и пенсионеров. Список, сравнивающий 178 стран, подготовило деловое информагентство Bloomberg.Согласно подсчетам аналитиков, самому большому риску подвергаются Сингапур и Франция (по 2,2 работника на одного вышедшего на пенсию).По 2,3 работника на одного пенсионера приходится в Белоруссии, на Мальте, в Японии и на Шри-Ланке.В РФ «кормить» одного пенсионера придется 2,4 занятым. Чуть менее низка угроза в Греции — 2,5, Болгарии и Таиланде — 2,6.При этом в Китае это соотношение равно 3,5, в США — 4,4, в Нигерии - 4,8, в Венесуэле — 5,1. Лучше всего ситуация складывается, для тех, кто живет в Уганде, — там 9 работающих на одного пенсионера.