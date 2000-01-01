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Ученые узнали, как вычислить семейное положение по соцсетям | Фото: Thinkstock05.02 01:34   MIGnews.com

Ученые узнали, как вычислить семейное положение по соцсетям

Российские ученые создали алгоритм, который позволяет угадывать семейное положение пользователя c точностью до 86%, используя указанные данные трех соцсетей, что необходимо для составления психологического портрета человека.

Группа исследователей из Университета ИТМО в Санкт-Петербурге и Национального университета Сингапура пришли к выводу, что профилирование пользователя по нескольким соцсетям позволяет более точно вычислить черты его характера. Программисты обратили внимание на такой параметр, как семейное положение, и объединили данные из Twitter, Instagram и Foursquar.

Известно, что разработанный алгоритм анализа данных позволяет определить с вероятностью в 86% семейное положение пользователя. Отметим, что в будущем ученые намерены использовать свои наработки для профилирования пользователей и точного определения индивидуальных черт характера, пишет "Индикатор".
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