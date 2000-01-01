03.02 04:55 MIGnews.com

Названы сроки падения Луны на Землю

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Луна может столкнуться с Землей через 65 миллиардов лет, пишет Forbes со ссылкой на расчеты планетолога Джейсона Барнса из Университета Айдахо в США.Ученый объясняет возможность столкновения тем, что вращение естественного спутника Земли значительно замедлится. Сейчас Луна оборачивается вокруг своей оси за 27 суток, однако к тому моменту период обращения может достичь 47 суток.Однако пока нельзя сказать, не будет ли Земля к тому моменту уничтожена Солнцем. К слову, большинство ученых полагают, наша планета может быть уничтожена Солнцем уже примерно через шесть миллиардов лет. Специалисты предполагают, что небесное светило эволюционирует в красного гиганта, который поглотит как минимум Венеру и Меркурий.