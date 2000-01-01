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скриншот с видео 04.02 03:27   MIGnews.com

Сексуальный танец закончился для девушки больницей

Жительница британского Шеффилда Бонни-Ли Браун оказалась в больнице после того, как ударилась тазом о железный штырь, танцуя в предвкушении вечеринки.

"Я попала в больницу, мне наложили несколько швов на ягодицы. А как прошел ваш вечер пятницы?", — написала девушка на своей странице в Twitter.

Браун сама опубликовала забавное видео, на котором запечатлено, как она получает травму. "Не спрашивайте, почему я столь вызывающе танцую, потому что я не знаю", — написала британка.

К счастью, по словам девушки, ее быстро выписали из больницы.


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