04.02 03:27 MIGnews.com

Сексуальный танец закончился для девушки больницей

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Жительница британского Шеффилда Бонни-Ли Браун оказалась в больнице после того, как ударилась тазом о железный штырь, танцуя в предвкушении вечеринки."Я попала в больницу, мне наложили несколько швов на ягодицы. А как прошел ваш вечер пятницы?", — написала девушка на своей странице в Twitter.Браун сама опубликовала забавное видео, на котором запечатлено, как она получает травму. "Не спрашивайте, почему я столь вызывающе танцую, потому что я не знаю", — написала британка.К счастью, по словам девушки, ее быстро выписали из больницы.