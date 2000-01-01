03.02 02:25 MIGnews.com
Лошадь разбилась о трибуну во время родео
Жуткий инцидент произошел во время родео в техасском городе Форт-Уэрт.
Лошадь влетела в трибуну во время представления и расшибла себе голову. Удар был смертельным. Ездоку удалось запрыгнуть на трибуну.
На видео видно, как лошадь на полном скаку влетает в заграждение, за которым находится трибуна со зрителями. От оглушительного удара несчастное животное тут же падает.
По словам одного из организаторов шоу, подобные инциденты происходят на родео крайне редко.
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