02.02 03:36 MIGnews.com

Джонни Деппа обвинили в мошенничестве и расточительстве

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Менеджеры, на которых актер Джонни Депп подал в суд за присвоение его 28 миллионов долларов, подали встречный иск на звезду Голливуда. Депп обвинен в склонности к транжирству, которое и стало главной причиной ухудшения его финансового состояния.Согласно документу, Депп расходовал на личные нужды более двух миллионов долларов в месяц и отказывался вести менее затратный образ жизни, передает ТАСС.Ранее актер подал в суд на менеджеров, обвинив их в присвоении заработанных им миллионов долларов в период с 1999-го по 2016 год. В прошлом году Депп сменил своих сотрудников на новых, а также нанял адвокатов, которые выяснили, что управленцы злоупотребляли своим положением.