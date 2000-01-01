Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com






flickr 02.02 03:36   MIGnews.com

Джонни Деппа обвинили в мошенничестве и расточительстве

Менеджеры, на которых актер Джонни Депп подал в суд за присвоение его 28 миллионов долларов, подали встречный иск на звезду Голливуда. Депп обвинен в склонности к транжирству, которое и стало главной причиной ухудшения его финансового состояния.

Согласно документу, Депп расходовал на личные нужды более двух миллионов долларов в месяц и отказывался вести менее затратный образ жизни, передает ТАСС.

Ранее актер подал в суд на менеджеров, обвинив их в присвоении заработанных им миллионов долларов в период с 1999-го по 2016 год. В прошлом году Депп сменил своих сотрудников на новых, а также нанял адвокатов, которые выяснили, что управленцы злоупотребляли своим положением.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
02:42
Мать пинком спасла дочь от смерти в лифте  
01:13
Умерший месяц назад Джордж Майкл до сих пор не похоронен
23:31
"Скулы как у Меланьи" – хит сезона
22:31
СМИ нашли Обаму на Карибах
21:47
Ветеринары Тель-Авива сделали операцию улитке
21:18
Нетаниягу создал комиссию по переселению жителей Амоны
20:56
Родители 16 дней гуляли и фотографировали свою мертвую дочь
20:14
Гройсман едет в Израиль: Порошенко и Нетаниягу договорились
19:59
Учительнице дали 20 лет тюрьмы за секс с 13-летним учеником
19:19
ЕС и ООН осуждают Израиль за строительство 3000 домов
19:08
Солдаты ЦАХАЛа приговорены за изнасилование и содомию
18:38
Переговоры по Сирии под эгидой ООН возобновятся 20 февраля
18:15
Пограничный контроль внутри Шенгена продлен еще на 3 месяца
17:44
ХАМАС восстановил свои до силы до уровня 2014 года
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100
Система Orphus