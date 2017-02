02.02 01:13 MIGnews.com

Умерший месяц назад Джордж Майкл до сих пор не похоронен

Поделиться

Все по теме

Комментарии

СМИ сообщают, что тело британского певца Джорджа Майкла до сих пор не захоронено.При этом со дня смерти легендарного музыканта прошло уже более месяца.Причиной такого опоздания является экспертиза, которая все еще не установила точную причину смерти артиста, пишут СМИ.До сих пор проводятся тесты, и пока не будет известен их результат, тело музыканта не выдадут родным для захоронения.Отметим, певец неоднократно заявлял, что хочет быть похороненным рядом со своей матерью Лесли Панайоту. Женщина скончалась от онкологического заболевания в 1997 году, именно тогда Джордж Майкл приобрел роскошную семейную могилу на лондонском кладбище в Хайгейт. Предполагается, что на похоронах Майкла выступит его близкий друг Элтон Джон, который исполнит их общий хит Don't Let The Sun Go Down On Me.