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Реакция Авива Гефена на слухи о том, что он стал религиозным 01.02 10:58   MIGnews.com

Реакция Авива Гефена на слухи о том, что он стал религиозным

Тель-авивская поп-звезда Авив Гефен попал в объективы папарацци в тот момент, когда делал покупки в религиозном гастрономе в Бней-Браке.

На этом чудеса не закончились. Гефена заметили в кипе в синагоге Бней-Брака, играющим на гитаре.

Это породило волну слухов о том, что певец ударился в религию.

Авив Гефен, комментируя эти слухи, опубликовал пост в facebook: “Пояснение: я остался светским. Я заходил на прошлой неделе в гастроном в Бней-Браке, и позднее играл в синагоге по просьбе семьи, проводившей мемориальную службу. Я был в кипе из уважения к месту”.
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