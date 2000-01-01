02.02 02:42 MIGnews.com
Мать пинком спасла дочь от смерти в лифте
В Малайзии мать сильно пнула трехлетнюю дочь, чтобы спасти ее от возможной смерти в дверях лифта, сообщает Daily Mail.
Инцидент сняли установленные в подъезде камеры наблюдения.
На видео запечатлено, как девочка подходит к лифту, собираясь войти внутрь, однако застывает между дверями, дожидаясь матери. Спешащая на помощь дочери мать сбивает ее пинком с ног.
Местный охранник заявил, что женщина поступила правильно, так как в лифте нет сенсорных датчиков и девочка могла просто умереть или остаться калекой.
Некоторые, просмотревшие видео, в комментариях отметили, что матери не стоило прибегать к настолько экстренным методам.
"Неужели вы думаете, что двери смогли бы раздавить ребенка?", – отметил один из комментаторов ролика.
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