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скриншот с видео YouTube 02.02 02:42   MIGnews.com

Мать пинком спасла дочь от смерти в лифте

В Малайзии мать сильно пнула трехлетнюю дочь, чтобы спасти ее от возможной смерти в дверях лифта, сообщает Daily Mail.

Инцидент сняли установленные в подъезде камеры наблюдения.

На видео запечатлено, как девочка подходит к лифту, собираясь войти внутрь, однако застывает между дверями, дожидаясь матери. Спешащая на помощь дочери мать сбивает ее пинком с ног.

Местный охранник заявил, что женщина поступила правильно, так как в лифте нет сенсорных датчиков и девочка могла просто умереть или остаться калекой.

Некоторые, просмотревшие видео, в комментариях отметили, что матери не стоило прибегать к настолько экстренным методам.

"Неужели вы думаете, что двери смогли бы раздавить ребенка?", – отметил один из комментаторов ролика.


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