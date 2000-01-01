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Шварценеггер хочет завершить свою карьеру в кино 02.01 03:15   MIGnews.com

Шварценеггер хочет завершить свою карьеру в кино

Известный голливудский актер Арнольд Шварценеггер заявил о своем решении завершить карьеру в кинематографе. К этой мысли его подтолкнул провал в прокате фильма"Терминатор: Темные судьбы".

Сообщается, что 72-летний Шварценеггер тяжело переживает неудачу с шестой частью культовой франшизы о роботах-убийцах из будущего. Об этом сообщает Independent.

Фильм провалился в прокате, собрав за месяц около 250 миллионов долларов. На производство картины было потрачено 180 миллионов долларов, еще около пятидесяти ушло на рекламную кампанию.

По словам источника, близкого к Шварценеггеру, актер был просто потрясен, но вскоре пришел к мысли, что для новых поколений зрителей история о Терминаторе уже не так актуальна, а также предыдущая часть франшизы, которая была признана худшей в серии, повлияла на кассовый успех шестого фильма.

На фоне этого Шварценеггер начал всерьез подумывать о завершении своей кинокарьеры.


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