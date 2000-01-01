01.01 22:48 MIGnews.com

"Квартал 95" "извинился" перед Гонтаревой

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На телеканале 1+1 перед Новым годом был показан номер, в ходе которого прозвучали "извинения" перед бывшей главой Нацбанка Украины Валерии Гонтаревой.Во время номера один из участников юмористического шоу Евгений Кошевой поет в сопровождении "хора Коломойского"."После этого номера, после этой песни, некоторые требовали извинения от "Квартала", от Хора Веревки и даже от Игоря Коломойского. Мы решили, что этого будет мало. Извиняться так по полной. Поэтому встречайте, впервые в "Квартале" Хор Коломойских. Солирует Евгений Кошевой", - объявил ведущий шоу."Валерия Алексеевна, простите. Простите, что мы решили пошутить над тем, что … Мы ни в коем случае хотели смеяться над тем, что у вас сгорел дом. Мы просто хотели сообщить вам, что он у вас сгорел. Просто мы видели вашу декларацию и поняли, что вы этого не заметили. Сейчас обещаем - больше не будем шутить над чужим горем. Правда", - заявил появившийся на сцене Кошевой."А шо за горе? И почему оно чужое? Валерия Гонтарева это наше общее горе", - ответил ему актер, изображавший олигарха Игоря Коломойского.