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flickr02.01 05:23   MIGnews.com

Ученые: залог крепких отношений пары – простые истины

Ученые из Иллинойсского университета провели исследование с целью выяснить, какие факторы являются ключевыми для сохранения и улучшения отношений, и пришли к выводу, что залог крепких отношений пары – простые истины, как пишет ladyportal.info.

Результаты исследования, проведенного в Иллинойсском университете, подчеркивают, что для сохранения хороших отношений в паре, необходимо придерживаться определенной стратегии.

Чтобы определить наиболее важные факторы для поддержания здоровых отношений профессор Брайан Огольски вместе с коллегой Джилл Р. Бауэрс провели мета-анализ 35 исследований и 12273 индивидуальных отчетов. Исследователи выявили, что такие факторы, как открытость партнеров, позитивность мышления, надежность и совместное выполнение общих задач являются ключевыми для поддержания и улучшения отношений пары.

Специалисты подчеркнули, что дабы сохранить отношения, необходимо не только говорить о своих чувствах, но и рассказывать о том, что заставляет каждого из партнеров чувствовать себя хорошо, а что плохо.

Также ученые отмечают, что для того, отношения были крепкими, важно распределять домашние обязанности поровну и привлекать членов семьи и друзей к совместному времяпровождению.
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