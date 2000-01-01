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Как избежать и избавиться от похмелья на Новый год | Фото:01.01 09:15   MIGnews.com

Как избавиться от похмелья на Новый год

Активный отдых во время праздничных гуляний поможет избежать похмелья на Новый год-2020.

Б этом рассказал российский нарколог Евгений Брюн в комментарии изданию "Москва 24".

"Если похмелье не очень тяжелое, то лучше ничего не делать часов до трех, самый край – до шести вечера 1 января", – сказал эксперт.

По словам Брюна, если похмельный синдром не отпускает, нужно выпить кефира или некрепкого чая.

"Также можно белковые бульоны, рассол очень хорошо помогает, хаш, недоеденный холодец или нежирная яичница. Главное не есть ничего сладкого: любая сладость затрудняет переработку алкоголя, состояние может ухудшиться", – посоветовал он.

Тем временем, нарколог не рекомендует пить крепкий кофе или пытаться прогнать похмелье активными прогулками.


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