Названа неожиданная польза холестерина

В ходе исследования на бета-клетках поджелудочной железы мышей специалисты выяснили, что рецептор GPR183 активируется только в том случае, если связывается с одним из метаболитов холестерина, вырабатываемого печенью.
"Если мы научимся каким-то образом активировать этот рецептор в будущем, это приведет к разработке лекарств, стимулирующих выработку инсулина у людей с низким уровнем холестерина. Например, с помощью вещества, подобного специфическому холестерину", — рассказал один из авторов исследования Альберта Салехи (Albert Salehi).
Эксперименты подтвердили, что метаболит защищает бета-клетки от клеточного стресса, вызванного длительной или хронической гликемией (повышение уровня глюкозы в крови), подавляющей способность к секреции инсулина.