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Названа неожиданная польза от холестерина | Фото:01.11 03:40   MIGnews.com

Названа неожиданная польза холестерина

Холестерин необходим для активизации рецептора, отвечающего за выработку инсулина.

К неожиданному выводу пришли ученые из Лундского университета (Швеция) в сотрудничестве с коллегами из Университета Шарджи (ОАЭ), передает Molecular and Cellular Endocrinology.

В ходе исследования на бета-клетках поджелудочной железы мышей специалисты выяснили, что рецептор GPR183 активируется только в том случае, если связывается с одним из метаболитов холестерина, вырабатываемого печенью.

"Если мы научимся каким-то образом активировать этот рецептор в будущем, это приведет к разработке лекарств, стимулирующих выработку инсулина у людей с низким уровнем холестерина. Например, с помощью вещества, подобного специфическому холестерину", — рассказал один из авторов исследования Альберта Салехи (Albert Salehi).

Эксперименты подтвердили, что метаболит защищает бета-клетки от клеточного стресса, вызванного длительной или хронической гликемией (повышение уровня глюкозы в крови), подавляющей способность к секреции инсулина.


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