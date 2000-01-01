01.11 00:28 MIGnews.com

Исследование: сердечники больше подвержены онкологии

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Развитие онкологических заболеваний напрямую связано со здоровьем сердечно-сосудистой системы.К такому выводу пришли медики из клиники Майо по итогам десятилетних наблюдений за 488 пациентами.По словам медиков, микрососудистая эндотелиальная дисфункция часто присутствует у лиц с высоким риском возникновения онкологии. Такая дисфункция проявляется в повреждении стенок мелких сосудов в сердце.Обычно расстройство развивается на фоне гипертонии, высокого уровня "плохого" холестерина, ожирения и диабета. Проявляется она в основном болью в груди. Его возможно успешно лечить, но достаточно непросто диагностировать."Микрососудистая эндотелиальная дисфункция может предсказать будущее развитие рака. Связь между этим состоянием и риском развития рака была более выраженной среди мужчин и пациентов с гипертонией, заболеваниями коронарной артерии, а также у курильщиков и страдающих от ожирения", - резюмировали американские медики.