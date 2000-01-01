Секрет избавления от двойного подбородка и дряблой шеи
Во все времена воображение людей наделяло шею различными эпитетами – лебединая, газелья.... Вот только самые прекрасные из них порой превращаются в куриные, индюшиные и слоновьи. И речь необязательно идет о возрасте или лишнем весе. Подобный дефект встречается и у достаточно молодых и стройных людей. Причиной этого могут быть наследственная предрасположенность, нарушение гормонального баланса и обмена веществ, стресс, неправильная осанка и другие неблагоприятные факторы. Причем это в равной степени относится как к женщинам, так и к мужчинам.
Интернет подсказывает множество способов избавления от этой неприятности в домашних условиях – гимнастика, маски, бандажи, массажи. Однако известно, что эти методы действительно могут принести некоторую пользу, но, к сожалению, только на начальных этапах деформации. Перепробовав в той или иной мере каждый из них и убедившись в их недостаточной эффективности, многие люди начинают искать решение проблемы у эстетической медицины и пластической хирургии.
Однако с точки зрения этих направлений, шея – наиболее проблематичный участок тела, поскольку труднее всего поддается коррекции. Кроме того, речь идет об области тела, находящейся в непосредственной близости к лицу, а это значит, что, решившись на процедуру коррекции шеи, стоит отдать предпочтение методу, который сведет к минимуму вероятность возникновения рубцов, шрамов и других следов вмешательства. Ведь скрыть их потом практически невозможно.
В 2008 году двое израильских специалистов изобрели аппарат BodyTite, который с помощью специальных насадок способен скорректировать практически любую часть тела. Для коррекции шеи используется насадка, называемая NeckTite. Одним из самых удивительных свойств данной процедуры является то, что для устранения двойного подбородка, складок, лишнего жира на шее и дряблой обвисшей кожи требуется всего одна непродолжительная процедура.
Во время процедуры длительностью около часа в корректируемой зоне происходят очень существенные изменения. При наличии жировых отложений в первую очередь выполняется их удаление – так называемая липосакция. При отсутствии жировых отложений врач сразу переходит к обработке кожи. В процессе проведения процедуры кожа мгновенно подтягивается и плотно прилегает к основанию, скулам и подбородку, возвращая контуры и овал лица. Если на коже имелись морщины – они разглаживаются, провисание и дряблость полностью ликвидируются. За счет того, что в коже запускаются мощные восстановительные процессы, полученный эффект не прекращается и продолжается еще несколько недель после прохождения процедуры, стабилизируясь и закрепляясь. Кожа становится гораздо более молодой, упругой и эластичной, чем была до процедуры. Сегодня, спустя годы после начала применения процедуры NeckTite, с уверенностью можно сказать, что достигнутые результаты сохраняются от 5 лет и выше.
Подводя итоги: эффект от одной процедуры NeckTite:
- немедленный результат;
- выраженная подтяжка кожи;
- устранение жировых отложений;
- разглаживание морщин;
- повышение упругости и эластичности кожи;
- возврат четкости контуров и овала лица;
- усиление эффекта в течение нескольких недель после прохождения процедуры.
Уже через несколько дней пациенты могут полностью вернуться к своей привычной жизни. Неоспоримым преимуществом метода считается именно очень короткий восстановительный период, наряду с высокой эффективностью и адекватной стоимостью. Для людей, которые не могут себе позволить длительное отсутствие на работе, но при этом очень хотят избавиться от описанных дефектов шеи – это идеальный вариант.
Процедура Face&Neck Tite в Израиле проводится в клинике доктора Анн Гуревич, консультанта международного класса израильской компании Invasix, создавшей методику BodyTite.
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