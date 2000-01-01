Корь в США растет рекордными темпами

В четверг официальные представители здравоохранения США заявили о 971 случае заболевания корью в этом году, что является самым высоким показателем за 27 лет, и эксперты утверждают, что пока не ясно, когда волна болезней прекратится.
Корь, когда-то распространенная в США, стала редкостью после кампаний вакцинации, которые начались в 1960-х годах. Десять лет тому назад высоким для американцев считался показатель в сто случаев заболевания в год.
Общие показатели вакцинации остаются довольно высокими, но больше всего от кори страдают общины, в которых родители отказываются от вакцинирования детей, ссылаясь на религиозные причины. Так, корь быстро распространяется во многих еврейских общинах США.
Эксперты отмечают, что больше всего случаев заражения зарегистрировано в последнее время в Нью-Йорке, свыше 500 пациентов - невакцинированные представители еврейской общины.