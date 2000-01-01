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Корь в США растет рекордными темпами | Фото:31.05 15:09   MIGnews.com

Корь в США растет рекордными темпами

В четверг официальные представители здравоохранения США заявили о 971 случае заболевания корью в этом году, что является самым высоким показателем за 27 лет, и эксперты утверждают, что пока не ясно, когда волна болезней прекратится.

Об этом в пятницу, 31 мая пишет The Times of Israel.

Корь, когда-то распространенная в США, стала редкостью после кампаний вакцинации, которые начались в 1960-х годах. Десять лет тому назад высоким для американцев считался показатель в сто случаев заболевания в год.

Общие показатели вакцинации остаются довольно высокими, но больше всего от кори страдают общины, в которых родители отказываются от вакцинирования детей, ссылаясь на религиозные причины. Так, корь быстро распространяется во многих еврейских общинах США.

Эксперты отмечают, что больше всего случаев заражения зарегистрировано в последнее время в Нью-Йорке, свыше 500 пациентов - невакцинированные представители еврейской общины.


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