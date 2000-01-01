Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












В мире появится первая некурящая армия | Фото: Thinkstock01.06 05:54   MIGnews.com

В мире появится первая некурящая армия

Вооруженные силы Новой Зеландии будут стремиться стать к 2020 году первой в мире армией, в рядах которой не останется курящих военнослужащих. О планах стать "свободными от курения" в Веллингтоне объявила официальный представитель национальных сил обороны Карен Уорд. Для их реализации будет прекращена продажа табачной продукции на территории военных баз и введен запрет на курение внутри казарм и служебных помещений.

"Делая сознательный выбор в пользу формирования свободных от курения вооруженных сил, мы также надеемся стать примером для вооруженных сил других стран", - подчеркнула она.

Можно предположить, что к 2020 году курить бросят, вероятно, не все новозеландские военные. В настоящее время курят чуть больше 10% из них, и командование надеется, что в результате новых мер, доля курильщиков снизится до 5%, что будет соответствовать определенному новозеландскими властями официальному статусу "свободный от курения".
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
02:27
Полуголый британец печет торты для своих подписчиц  
01:38
Северная Корея создала свой собственный IPad
23:26
Скончалась бывшая девушка Джеймса Бонда
22:19
В доме Джона Леннона убили женщину и двоих детей
21:37
Великобритания стала халяльным раем для салафитов
20:22
Ливан отменил премьеру "Чудо-Женщины" из-за израильтянки
20:00
Посол Израиля - вице-председатель Генассамблеи ООН
19:38
Швеция начала бороться с антисемитизмом
18:50
У Пещеры Патриархов предотвращен теракт
18:26
KFC откроет 100 ресторанов в Израиле
17:56
ISIS взяло на себя ответственность за теракт в Кабуле
17:36
Планировавшая взорвать еврейскую школу может избежать тюрьмы
16:22
Репатриантка без ног получила "серебро" на Чемпионате мира
15:50
"Хизбалла сильнее большинства стран НАТО"
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus