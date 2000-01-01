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Суд Калифорнии признал кофе ракообразующим продуктом | Фото: Susanne Nilsson/Flickr01.04 01:32   MIGnews.com

Суд Калифорнии признал кофе ракообразующим продуктом

Кофейни, а также производители и продавцы кофе американского штата Калифорния отныне обязаны снабжать свою продукцию специальной пометкой о риске возникновения онкологических заболеваний.

Такое постановление издал местный суд после нескольких исков, в которых активисты, ссылаясь на законодательство штата, которое обязывает производителей предупреждать о наличии в продуктах широкого ряда веществ и химикатов.

Среди них оказался и акриламид – вещество, которое образуется в кофейных зерен во время обжарки. Представители кофейной индустрии пытались донести до судьи, что акриламид находится в в кофе безвредных количествах, но то, что он не угрожает здоровью потребителей, доказать не смогли.
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