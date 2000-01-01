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Ученые выяснили пользу сна на рабочем месте | Фото: Thinkstock01.04 05:34   MIGnews.com

Ученые выяснили пользу сна на рабочем месте

Британские ученые доказали, что кратковременный сон на работе благотворно сказывается на психике. Исследователи из Университета Хартфордшира, подобные небольшие перерывы на сон улучшают производительность сотрудников.

Также сон на работе необходим для внутреннего ощущения счастья, считают ученые.

К такому выводу эксперты пришли по итогам масштабного опроса, участниками которого стали более тысячи человек в возрасте от 18 до 70 лет. Оказалось, что 43% респондентов в возрасте до 30 лет регулярно спят после обеда по полчаса.

Такую роскошь позволяют себе лишь 30% участников старшей возрастной группы. Дальнейший анализ данных показал, что 66% людей, устраивающие себе небольшие перерывы на сон, ощущали себя более счастливыми и благополучными. Кроме того, у таких сотрудников оказались более высокие показатели производительности труда, меньший процент брака и более высокий уровень сосредоточенности.

Ученые также напомнили, что непродолжительный сон во второй половине дня практиковали и британские премьер-министры Уинстон Черчилль и Маргарет Тэтчер.
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