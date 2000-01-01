31.03 23:42 MIGnews.com

"Бургер Кинг" предложил чистить зубы гамбургерами

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Сеть ресторанов быстрого питания "Бургер Кинг" выпустила ролик, в котором предложила посетителям зубную пасту со вкусом вопперов (гамбургер, главный продукт американской сети быстрого питания Burger King).Видео опубликовано на YouTube-канале французского подразделения компании.В ролике утверждается, что компания разработала "первую зубную пасту с активными воппер-экстрактами". Главный герой видео рассказал, что слишком любит вкус блюда из "Бургер Кинга" и хочет сохранить его, поэтому не чистит зубы. После двухнедельного отказа от зубной щетки от него ушла жена, но вернуть ее помогла зубная паста с ароматом бургеров.Издание Mashable отмечает, что, вероятно, таким образом компания готовится к празднованию 1 апреля.