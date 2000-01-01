01.02 02:39 MIGnews.com

Оззи Осборн: мне осталось "не так уж и много"

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Легендарный музыкант Оззи Осборн заявил, что ему осталось "не так уж и много времени" из-за болезни Паркинсона. Фронтмен Black Sabbath также сказал, что акцентирует все свое время на диагнозе.В беседе с журналом Kerrang 71-летний исполнитель сказал: "Думаю ли я когда-нибудь, когда придет мое время?""Я думаю об этом и не беспокоюсь об этом. Я не проживу еще 15 лет, не намного дольше, но я не зацикливаюсь на этом. Это случится со всеми нами"."Я счастлив сейчас? Нет. Я не здоров." - добавил Осборн.Осборн также сказал, что его дочь Келли подтолкнула его к созданию музыки. По его словам, без этого он бы не дожил до своих лет. Ранее он обнародовал свой диагноз на утреннем телешоу, отложив мировое турне.