31.01 10:12 MIGnews.com

Отмечено максимальное количество смертей от коронавируса

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В Китае отмечено максимальное количество смертей от коронавируса в один день с начала вспышки коронавируса в Ухане. Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку вируса глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения .В четверг китайские власти сообщили о более чем 40 смертельных случаях, причем все они произошли в провинции Хубэй, столицей которой является город Ухань, в результате чего общее количество погибших достигло 213 человек, причем во всем мире подтверждены 10 тысяч случаев заболевания. Об этом сообщает CNN.По данным властей, по состоянию на 30 января, в Китае было подтверждено более 9600 случаев заболевания коронавирусом, что на 2000 человек больше, чем в предыдущий день. Это превосходит вспышку тяжелого острого респираторного синдрома в 2003 году, которая началась в южном Китае, которым заразилось 8 098 человек во всем мире, и 774 человека погибли.Более 20 стран и территорий за пределами материкового Китая подтвердили случаи заражения вирусом в Азии, Европе, Северной Америке и на Ближнем Востоке, при этом Индия, Италия и Филиппины сообщили о своих первых случаях в четверг.