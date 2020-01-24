Как распознать рак кожи: названы первые признаки

Незаживающие ранки и пятна на коже должны стать "тревожным звоночком" для визита к врачу.
Заведующий отделением опухолей мягких тканей Московского областного онкодиспансера Денис Сидоров назвал первые признаки рака кожи, передает пресс-служба российского Минздрава.
"Рак кожи, как и любое онкологическое заболевание, лучше поддается лечению, если выявлен на ранней стадии. Важно внимательно следить за состоянием кожи. Сигналом обратиться к врачу должно стать появление незаживающих ранок на теле, растущих родинок и пятнышек с нечеткими границами, отличающихся по цвету от родинок или веснушек", – пояснил врач.
По его словам, среди первых симптомов – увеличение лимфоузлов, постоянная усталость, снижение аппетита, уменьшение массы тела. В таких случаях необходимо делать диагностику, а при необходимости, пройти цитологическое исследование.
В мире по числу новых регистрируемых случаев меланомы в год лидируют Австралия, Новая Зеландия и США.