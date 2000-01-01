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Вирус-убийца впервые зафиксирован у ребенка | Фото:31.01 19:13   MIGnews.com

Вирус-убийца впервые зафиксирован у ребенка

В Баварии подтвержден первый случай заболевания коронавирусом 2019-nCoV у ребенка.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Германии.

По данным ведомства, это уже шестой по счету случай заражения вирусом-убийцей в стране.

"Согласно данным Государственного управления здравоохранения и безопасности пищевых продуктов, еще один случай коронавируса в Баварии был подтвержден в полдень. Это ребенок из района Траунштайн, у которого ранее был положительный результат на коронавирус", – сказано в сообщении.

По данным Минздрава ФРГ, зараженным оказался ребенок работника компании Webasto, который контактировал с инфицированной коронавирусом китаянкой.


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