Вирус-убийца впервые зафиксирован у ребенка

В Баварии подтвержден первый случай заболевания коронавирусом 2019-nCoV у ребенка.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Германии.
По данным ведомства, это уже шестой по счету случай заражения вирусом-убийцей в стране.
"Согласно данным Государственного управления здравоохранения и безопасности пищевых продуктов, еще один случай коронавируса в Баварии был подтвержден в полдень. Это ребенок из района Траунштайн, у которого ранее был положительный результат на коронавирус", – сказано в сообщении.
По данным Минздрава ФРГ, зараженным оказался ребенок работника компании Webasto, который контактировал с инфицированной коронавирусом китаянкой.