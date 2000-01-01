31.01 18:17 MIGnews.com

Минздрав о коронавирусе: делаем все возможное

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Израильские специалисты делают все возможное, чтобы отсрочить проникновение кроновируса, однако предотвратить это невозможно.Такое заявление сделал гендиректор министерства здравоохранения Израиля Моше Бар Симан-Тов, передает Kan."Когда же это произойдет, мы справимся с этим", – заверил гендиректор Минздрава.Он также напомнил о правилах безопасности, согласно которым при сильном кашле лучше прикрывать лицо сгибом локтя, а не ладонью. Более того, Симан-Тов посоветовал чаще мыть руки.