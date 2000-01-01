Вирус-убийца из Китая добрался до России

В Российской Федерации зафиксированы первые два случая заражения новым типом коронавируса 2019-ncov.
Об этом сообщила вице-премьер РФ, глава оперативного штаба Татьяна Голикова, передает "Интерфакс".
По ее словам, инфицированные граждане Китая были обнаружены в Забайкалье и Тюменской области.
Голикова добавила, что Россия из-за коронавируса ограничивает пересечение монгольской границы и начинает эвакуацию своих граждан из Уханя и провинции Хубэй.
В китайском городе, который является эпицентром распространения вируса, находятся 300 россиян, в провинции Хубэй – 341. По словам Голиковой, россиянам дадут возможность выбора – остаться в КНР или вернуться. Все граждане РФ на острове Хайнань будут возвращены на родину до 4 февраля.
На сайте Роспотребнадзора сообщили, какие меры нужно принять, чтобы избежать заражения и распространения коронавируса. Возбудители заболевания высокозаразны и передаются воздушно-капельным путем. Вне тела человека вирус активен от нескольких часов до нескольких дней, поэтому основной способ не заразиться – избегать контакта с содержащими вирусы частицами выделений заболевших.
Сделать это можно при помощи медицинской маски, которую надо менять каждые два-три часа, а также частого мытья и дезинфекции рук через не менее 20 секунд после посещения любых общественных мест и транспорта.
После возвращения с улицы домой рекомендуется вымыть не только руки, но и лицо, а нос промыть изотоническим раствором соли.
Еще одним способом профилактики называется отказ от рукопожатий, поцелуев, объятий и распущенных волос. Не стоит пользоваться общими полотенцами, чужими предметами личной гигиены. Больным следует есть из отдельной или одноразовой посуды. Помещения необходимо часто проветривать, ежедневно проводить дома влажную уборку, обрабатывая в том числе дверные ручки, выключатели, поверхности техники.