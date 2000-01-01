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Популярный продукт оказался смертельно опасным | Фото:01.02 07:10   MIGnews.com

Популярный продукт оказался смертельно опасным

Подпорченный при хранении лук может быть смертельно опасным для здоровья.

К такому выводу пришли американские специалисты Медицинского центра Health Line, передает The Times Hub.

Исследователи пояснили, что подгнившие участки на овоще являются знаком присутствия афлатоксина, который при определенных условиях осаждается на травянистом растении. Черные пятна на наружном покрытии луковицы или под ней свидетельствуют о его содержании.

Афлатоксин в луке появляется из-за высокой влажности, неправильной температуры хранения, воздействия насекомых или контакта с загрязненной водой.

Проникновение вещества в организм повышает риск развития рака печени. А некоторые серьезные случаи отравления афлатоксином могут закончиться летальным исходом.

Специалисты рекомендуют использовать для готовки только свежий лук, в котором содержится большое количество витамина С, антиоксидантов, аминокислот, борющихся с патогенными бактериями, вирусами.


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