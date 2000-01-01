31.01 21:56 MIGnews.com

Национальный центр трансплантологии: 2016 год побил рекорды

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Этот год стал рекордным за все время деятельности израильского центра трансплантологии. В частности, по количеству семей, согласившихся пожертвовать органы своих скончавшихся близких:Беспрецедентным оказалось и число операций -от живых и скончавшихся доноров. Это увеличение произошло, в том числе и за счет пожертвований почек от живых доноров, количество которых выросло на 27%!Всего было выполнено, что также является годовым максимумом за всю историю трансплантаций в Израиле. Из них 93 – в результате пожертвования органа родственниками пациентов, а еще 129 стали возможными благодаря донорам-альтруистам, которые решили отдать свою почку ради спасения жизни незнакомых им людей. Кроме того, проведено 8 трансплантаций доли печени от членов семей реципиентов.Почти треть пациентов (87 из 274), которым были пересажены органы от скончавшихся доноров, получили преимущество в очереди, потому что они сами или члены их семей подписаны на карту донора «Ади».Список ожидающих трансплантации израильтян немного сократился: со 1153 до 1116 человек.До 707 выросло количество пересадок роговицы глаза. Но в очереди на эту операцию остается еще 923 человека.37 израильтянам, получившим тяжелые ожоги, выполнена трансплантация кожи, 131 пациенту пересажена костная ткань, а 61 – сердечные клапаны.Из 140 семей, у близких которых были зафиксированы прекращение деятельности мозга и дыхания, 85 дали согласие на передачу органов для пересадки. Благодаря им проведено(как известно, один донор может спасти до 9 жизней).21 пациент получил новое сердце, а 109 - новую почку (из них 6 чел. – сразу две, как правило, это органы пожилых людей). 66 больным была пересажена печень и 5 – доля печени: двум – поджелудочная железа; 23 – легкое, а 26 – по паре легких.Велико было число комплексных операций: 5 трансплантаций печени и почки, 10 – почки и поджелудочной железы, 1 - сердца и легких,Карту донора органов «Ади» в минувшем году подписали 27 378 израильтянина, и теперь общее количество обладателей этой карточки составляет 887 317 человек.: «Прежде всего, я хотел бы выразить признательность всем семьям доноров, которые в тяжелый для них час приняли решение пожертвовать органы своих скончавшихся любимых и близких, чтобы спасти жизни других людей.Статистические данные за прошедший год говорят сами за себя: мы отмечаем рост количества пожертвований и операций. Но сотни человек еще ожидают своей очереди на трансплантацию, поэтому мы должны мобилизовать все усилия, чтобы повысить готовность общественности к донорству органов. Наш центр видит прямую связь между увеличением числа подписавших карту «Ади» и семей, дающих согласие на посмертное пожертвование органов своих родных».: «В этом году вновь стало больше пожертвований почек от живых доноров: 222 по сравнению с 174 в 2016 году. Мы восхищаемся этими людьми и глубоко благодарны им за готовность отдать часть самих себя во имя других.Желающие стать донорами-альтруистами обращаются в наш центр, где получают первичную информацию и указания относительно дальнейших действий. Трансплантации от живых доноров за последние 2 года достигли 40% от общего объема работы центра. Трудно поверить, но у нас образовались отдельные очереди из желающих пожертвовать почку и реципиентов, ожидающих разрешения на эту операцию».