30.12 19:00 MIGnews.com

В Израиле дефицит вакцины от гриппа: Минздрав принял меры

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Из-за массового спроса израильтян на прививки фонды здравоохранения испытали сильную нехватку вакцин.Согласно сообщению "12 канала", при нынешних показателях лекарств хватит лишь на два дня.В ответ на недостаток вакцин против гриппа Минздрав передаст 45 тысяч единиц в три основных фонда здравоохранения.Больничная касса Клалит сообщает, что более миллиона пациентов уже получили вакцины в этом сезоне.