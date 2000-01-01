30.12 19:00 MIGnews.com
В Израиле дефицит вакцины от гриппа: Минздрав принял меры
Из-за массового спроса израильтян на прививки фонды здравоохранения испытали сильную нехватку вакцин.
Согласно сообщению "12 канала", при нынешних показателях лекарств хватит лишь на два дня.
В ответ на недостаток вакцин против гриппа Минздрав передаст 45 тысяч единиц в три основных фонда здравоохранения.
Больничная касса Клалит сообщает, что более миллиона пациентов уже получили вакцины в этом сезоне.
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