31.12 03:15 MIGnews.com

Медики объяснили, зачем есть деликатесы круглый год

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Для многих людей новогодние праздники ассоциируются с обилием любимых деликатесов, которые в течение года позволить себе достаточно накладно.Однако получая доступ к любимой еде лишь раз в год, люди часто переедают, что приводит к ухудшению самочувствия, проблемам с пищеварением и иногда к набору лишнего веса.Чтобы избежать новогоднего переедания и всех связанных с ним проблем, диетолог-эндокринолог Асмик Абовян рекомендует употреблять любимые продукты не только во время праздников, но и в течение всего года.Если эти продукты довольно дорогие, и их сложно покупать регулярно, можно постараться есть их раз в месяц или раз в несколько месяцев. Главное – чтобы новогодние праздники не ассоциировались только с едой, а еда – с праздниками.Если «новогодняя» еда перестает быть таковой, если новогодние блюда становятся для человека самыми обычными блюдами, которые можно есть в любое время, человек начинает получать больше удовольствия от новогодних праздников и начинает видеть в них нечто большее, чем просто возможность вкусно поесть.Такого же мнения придерживается психолог Наира Ванян. По ее словам, Новый Год не должен ассоциироваться ни с едой, ни даже с отдыхом: многие люди очень устают в течение года и надеются отдохнуть во время новогодних праздников, однако на деле им это редко удается, в результате чего появляется чувство разочарования и еще большей усталости.Чтобы всего этого не было, находить время для себя и для отдыха тоже нужно в течение года, считает психолог. А во время новогодних праздников она рекомендует не зацикливаться на материальных вещах – гораздо важнее и ценнее отношения с близкими и внимание к ним.