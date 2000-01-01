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Медики объяснили, зачем есть деликатесы круглый год | Фото:31.12 03:15   MIGnews.com

Медики объяснили, зачем есть деликатесы круглый год

Для многих людей новогодние праздники ассоциируются с обилием любимых деликатесов, которые в течение года позволить себе достаточно накладно.

Однако получая доступ к любимой еде лишь раз в год, люди часто переедают, что приводит к ухудшению самочувствия, проблемам с пищеварением и иногда к набору лишнего веса.

Чтобы избежать новогоднего переедания и всех связанных с ним проблем, диетолог-эндокринолог Асмик Абовян рекомендует употреблять любимые продукты не только во время праздников, но и в течение всего года.

Если эти продукты довольно дорогие, и их сложно покупать регулярно, можно постараться есть их раз в месяц или раз в несколько месяцев. Главное – чтобы новогодние праздники не ассоциировались только с едой, а еда – с праздниками.

Если «новогодняя» еда перестает быть таковой, если новогодние блюда становятся для человека самыми обычными блюдами, которые можно есть в любое время, человек начинает получать больше удовольствия от новогодних праздников и начинает видеть в них нечто большее, чем просто возможность вкусно поесть.

Такого же мнения придерживается психолог Наира Ванян. По ее словам, Новый Год не должен ассоциироваться ни с едой, ни даже с отдыхом: многие люди очень устают в течение года и надеются отдохнуть во время новогодних праздников, однако на деле им это редко удается, в результате чего появляется чувство разочарования и еще большей усталости.

Чтобы всего этого не было, находить время для себя и для отдыха тоже нужно в течение года, считает психолог. А во время новогодних праздников она рекомендует не зацикливаться на материальных вещах – гораздо важнее и ценнее отношения с близкими и внимание к ним.


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