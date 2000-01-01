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Медики заметили пользу от лишнего веса | Фото:30.12 14:45   MIGnews.com

Медики заметили пользу от лишнего веса

В некоторых случаях наличие у человека избыточного веса может оказаться полезным.

Соответствующее открытие сделали учеными из Университета Флиндерса в Австралии, по результатам нескольких десятилетий исследований.

Исследование проводилось при участии 1434 пациентов с раком легких, возникновение которого не связано с курением.

Так, оно помогает пациентам, страдающим от заболеваний онкологического характера. В частности, на лечение с применением некоторых лекарственных препаратов, предназначенных для борьбы с раковыми опухолями, лучше реагируют пациенты, в организме которых большие запасы жировых тканей.

Однако при этом, ожирение увеличивает и предрасположенность к раку.


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