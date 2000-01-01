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Названо самое полезное для пробежек время года | Фото: Thinkstock31.12 00:13   MIGnews.com

Названо самое полезное для пробежек время года

Ученые из университета Сент-Мэри установили, что бегать зимой полезнее, чем летом. Исследователи провели по этому поводу эксперимент, говорится в сюжете ТСН.

Шестеро спортсменов 40 минут бегали при температуре в 22 и 8 градусов. Результаты впечатляют: летом результативность забегов у всех гораздо ниже.

Объясняется это тем, что низкая температура облегчает нагрузку, потому что сердце бьется медленнее, а запасы воды организм тратит не так быстро.

Однако в исследовании речь идет о типичных британских температурах. Очевидно, что для израильтян это будет ранняя весна либо осень.
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