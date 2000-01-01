30.12 13:52 MIGnews.com

Кружка пива в день – лекарство от глухоты

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Питье одного бокала пива в день является как нельзя лучшей профилактикой проблем со слухом вплоть до глухоты. Как утверждают американские ученых из Университета Пенсильвании, в этом напитке содержится повышенный уровень железа, недостача которого приводит к анемии - недугу, от которого страдает приблизительно треть населения планеты.В статье исследователей для издания JAMA Otolaryngology-Head & Neck Surgery сказано, что, наблюдая за здоровьем более 300 тысяч пациентов с дефицитом железа в крови, они обнаружили связь между анемией и потерей слуха.Как известно, дефицит железа вызывает сенсоневральные слуховые нарушения - повреждения улитки или нервных сигнальных путей, а также кондуктивную потерю слуха из-за проблем с костями в средней части уха.Данные симптомы наблюдались примерно у 1,6% участников, еще у 0,7% диагностировали анемию. Дальнейший анализ подтвердил повышенный риск развития обоих форм потери слуха среди жертв анемии.Другими железосодержащими продуктами являются зеленые листовые овощи, коричневый рис и некоторые разновидности мяса.