30.11 20:18 MIGnews.com

Медики рассказали, сколько можно пить алкоголя

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Немецкие медики выяснили, сколько можно пить алкогольных напитков человеку каждый день без угрозы для здоровья.Так, по их мнению, для женского пола максимально допустимая норма - это 12 граммов в день, а для мужчин – 24.Чтобы сохранить хорошее здоровье, то лучше планку эту не переступать, а то и отказаться от спиртных напитков вовсе.Врачи объясняют, что алкоголь подавляет усвоение витаминови питательных веществ в организме. Таким образом в человеческом теле происходят разнообразные нарушения, ведущие к заболеваниям. Среди заболеваний, связанных с употреблением алкоголя, находятся такие, как панкреатит, подагра, сердечная недостаточность и другие. Всего медики насчитали коло 200 заболеваний, которые возникают в результате частого употребления алкоголя.Кроме того, алкоголь ассоциируют с возникновением рака. Ученые объясняют это тем, что продукты распада ацетальдегида, образованные при усвоении спиртных напитков, наносят ущерб генетическому материалу и способствуют образованию свободных радикалов в организме.По словам ученых-медиков ежедневная доза для женщины не должна превышать 12 граммов чистого алкоголя. Это приблизительно бокал вина или 0,3 бутылки пива.Что касается мужчин, то их суточный максимум равен 24 граммам спиртного, то есть вдвое больше.Хотя согласно ВОЗ безопасной нормы алкоголя не сущетствует.